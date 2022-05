Il s'agit ici de mon expérience post-professionnelle.



J'ai mis mes compétences au service du Centre grégorien Saint Pie X (Mérigny, Indre), important centre de formation qui promeut le chant grégorien et l'accompagnement du commun à l'orgue.



Je suis également administrateur de l'Association Una Voce France qui cherche actuellement le concours d'un certain nombre de bénévoles pour accompagner son développement



- Des correspondants Una Voce dans toute la France acceptant de participer à la promotion de l'action de l'association en faveur du chant grégorien, acceptant de participer à la promotion de la revue et de susciter des abonnements



- Un attaché de presse pour organiser la communication d'Una Voce, faire parler d'Una Voce dans les journaux, les radios, ou dans les forums d'Internet.



Dans ma vie professionnelle, j'ai été Directeur financier adjoint du Groupe Ciments Français puis promoteur du Développement durable au sein du Groupe Italcementi.



Vous pouvez me joindre de la façon suivante :



Nom : Philippe Fabre

Titre : Administrateur, Centre Grégorien Saint Pie X et Una Voce France

Téléphone : 01 30 40 02 89

Mobile : 06 23 00 21 56

Email : philippefabre45@gmail.com



Mes compétences :

Musique

Chant

Formation

Information Technology

Finance

Développement durable