Patrick LE MORTELLEC*

Je suis flûtiste et chanteur lyrique professionnel. Je joue de la musique classique, ainsi que du jazz et des musiques actuelles (blues, brésilien...).

Mon parcours universitaire(DEA de musicologie) et musical m'ont permis cette ouverture.



Je joue en solo (musique classique) en récital, mais aussi à l'occasion de réceptions et de cérémonies (mariages). J'ai fondé le quatuor Lemonum (quatuor avec flûte) avec un trio à cordes.

J'ai aussi joué dans le groupe de jazz oriental Muad'dib.



Mes sites internet :

pataflute.perso.sfr.fr





Tel : 06 77 90 55 02

Mon e-mail : pataflute@netcourrier.com



Mes compétences :

Musique classique