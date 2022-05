Philippe FABRE

J'ai durant vingt ans developpé une carrière de danseur de ballet professionnel au travers de plusieurs compagnies en France et en Allemagne. Un parcour qui m'a conduit au "Tanztheater der Komischen Oper" de Berlin, aujourd'hui le "Staatsballett". Une experience professionnelle très riche qui m'a donné une vision du monde chorégraphique moderne.

Depuis je cherche à developper mon propre travail choregraphique et à enseigner et partager tout ce que j'ai appris. Je réalise cela au travers de deux structures; la "Tchankee Dance Company" en ce qui concerne la création chorégraphique et la "Ballettschule im Wedding" pour l'enseignement du ballet. Outre la recherche d'une reconnaissance artistique et de qualité, l'un des objectifs est evidemment que des danseurs formés au sein de l'école trouvent un épanouissement professionnel en integrant la Tchankee Dance Company. De nombreuses videos et photos de notre travail actuel sont visibles sur la page Facebook de la Tchankee Dance Company.



