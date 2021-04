Suite à un projet de rachat qui a échoué, je suis en recherche active.

Jai de la rigueur, un bon sens de la communication. Je minvestis toujours dans mon poste et jaccepte les responsabilités.

De nature positive, je cherche avant tout un poste dans lequel je pourrais mépanouir et donner le meilleur de moi même.

Si possible dans le transport mais pas obligatoirement car je suis aussi curieux de de pouvoir découvrir un autre univers professionnel.



Mes compétences :

Management

Communication

Rigueur