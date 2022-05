Philippe FAJON

Néolithicien de formation, les aléas de la vie professionnelle m'ont conduit au sein du Service Régional de l'Archéologie de Haute-Normandie. L'expérience de l'archéologie préventive m'a amené à ouvrir mon champ d'étude chronologique pour développer des axes de recherches autour de l'aménagement de l'espace, des structures du territoire et de l'analyse dynamique du paysage. Ma pratique professionnelle est devenu une mise en évidence du rôle des sciences historiques comme aide à la prospective et à l'aménagement actuel et à venir de nos territoires. C'est une des options proposées par l'archéogéographie.



Mes compétences :

Archéologie