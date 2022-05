Philippe FALAISE

J'ai 53 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis fils d’agriculteur, j'ai suivi une formation agricole et technique puis j'ai développé le sens du commerce lors de ma première expérience dans un magasin agricole chez MAT SERVICE.

Ensuite j'ai été recruté par la société FOURNIAL en tant que commercial pour développer la région Sud Loire et le Centre, j'ai rayonné sur 14 départements pendant 5 ans et j'habitais à CLISSON (44).

Suite au rachat de l'entreprise FOURNIAL, j'ai accédé à un premier poste de chef des ventes ou j'ai mis en place l'administration des ventes, le développement d'offres commerciales ainsi que des gammes, le développement des enseignes et tractoristes, le recrutement des collaborateurs.....

Ensuite j'ai été nommé Responsable Commercial et j'ai participé à la définition de la politique commerciale de l'entreprise et des objectifs des commerciaux, le Management et la communication, la participation au Comité de Direction, mise en place de coordinations achats et ventes, formation des équipes commerciales et techniques, SIMA 2011, 2013 et 2015, animations des réunions commerciales, mise en place d'animateurs régionaux des ventes, mise en place d'une CRM, suivi des objectifs.....

En octobre 2015 j'ai intégré l'entreprise BEPCO, j'ai occupé un premier poste de consultant sur les gammes pièce d'usure et libre service, j'ai mis en place des outils de Marketing et de formation pour les commerciaux. j'ai également participé à la mise en place de prévision de ventes sur la gamme libre service.

En février 2016, j'ai été nommé Directeur Commercial Grands Comptes sur le marché agricole français, mon travail consiste à assurer le suivi et le développement des enseignes par la mise en place d'outils de Marketing, assurer le développement des gammes de Libre Service, réaliser des actions commerciales, être à l'écoute du marché en terme de produit, de gamme, de partenariat.......



Mes compétences :

