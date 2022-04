Alexandre DIEGNER

D'origine Franco Allemande et trilingue : Anglais, Français et Allemand. Je suis spécialiste du développement international, avec une maitrise de l'ensemble des étapes de l'exportation.



- Étude de marché

- Étude douanière

- Adaptation de l'offre aux pays ciblés

- Prospection

- Recherche et animation d'un réseau de distribution

- Négociation commerciales

- Developpement d'outils de communications

- Web Marketing

- Protection contre les risques liés à l'exportation

- Embauches et appréhension d'environnement juridique étrangers



Mes compétences :

Realisation et suivie de promotions

Management équipe commerciale

Organisation de secteurs / tournées Com.

Developpement de strategie prix