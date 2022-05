Philippe FARGEAS

Plasticien (sculpteur....) vous propose projets et concepts originaux pouvant intéresser tous secteurs d'activité sans exceptions . Mes créations , poupées d'artiste , statues et statuettes , figurines , marionnettes , objets et personnages conçus à partir d'objets détournés.....( peuvent êtres mis en scène dans des décors ou dioramas à l'échelle et ayants pour source d'inspiration des "domaines" aussi variés que le cinema , la littérature , la bd , la musique , le sport ou les jeux vidéos ( liste non exhaustive ) .

Décoration de vitrines de magasin , sièges sociaux ,espaces verts , salon exposition.......

Création de "produits originaux" ( Industries du jouets , chaînes de magasins en articles de jardinerie ....)

Mise en place de projets originaux pour municipalités ( petit musée ou parc à thèmes,ateliers plastique.......)

Création de trophées originaux ( pièces uniques ou tirage limité )

Je vous remercie de m'avoir lu et peut-être à un de ces jours .

Bien à vous !

Petit rajout , en tant que créateur d'entreprise j'ai bien évidement besoin d'experts divers (infographistes et autres).Je suis toujours partant pour un échange de bons procédés .Une oeuvre unique crée selon les désirs du demandeur contre service rendu par celui-ci.



