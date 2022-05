Philippe FAUGERON

Principales responsabilités exercées:

- Pilotage de programmes de recherche

- Directeur du Système d'Information

- Pilotage d'équipes techniques dans un contexte opérationnel ou transverse

- Management de transition

- Etablissement de Schéma Directeur Système d'Information, Gouvernance

- Démarches qualité (ISO, CMMI, ITIL)

- Gestion des fournisseurs IT et externalisation

- Benchmarking





Domaines techniques

- Technologies de l'information, Internet, Architecture

- Sécurité des systèmes d'information

- Logiciels temps réel embarqués pour systèmes critiques



Mes compétences :

Architecture

Benchmarking

DSI

Gouvernance

Gouvernance IT

Internet

Microsoft Technologies

Pilotage

Plan de secours

Qualité

Recherche

Schéma directeur

Sécurité