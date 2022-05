Philippe FAUGERON

Spécialiste de l’efficacité managériale et des stratégies d’animation des relations sociales

Il accompagne de grandes organisations publiques ou privées (EDF, MAIF, Aéroports de Paris, Air France, Ford, Picard, Unibail, Ed…) sur des questions de structure et d’organisation.

Il intervient fréquemment en tant que mentor ou coach de managers ayant en charge des fusions d’équipes ou des transformations difficiles.

Co animateur de l’équipe Kea de développement de la sociodynamique ; rédacteur

d’articles et contributeur aux ouvrages Kea sur ce thème.

Exemples de projets récents :

Animateur de sessions d’assessment de cadres à haut potentiel et de cadres dirigeants

(Groupe La Poste, SNCF, EDF-GDF, …)

Conception et déploiement d’un référentiel de management et de leadership (EDF, Air France, Aéroports de Paris)

Coach de responsables ( Direction Commerce et relations clients EDF)

Coach de coachs chargés de déployer un nouveau modèle de management chez EDF

Accompagnement de managers en charge de fusions d’équipes ou des transformations difficiles (EDF, MAIF, AdP, Air France, Ford, Picard Surgelés, …)

Animation de cohortes de cadres dirigeants de l’État à partir d’un référentiel co construit avec la DGME: « Le leader public en situation de transformation ») Accompagnement personnalisé de ces cadres pour un plan individuel de progrès. (DGME, SGMAP, ENA)

Conférences et articles: le leader en situation de transformation, l’évaluation sociodynamique, la transmission.





Mes compétences :

Ressources humaines

Coaching

Formation

Management

Conseil