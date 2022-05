Philippe FAVROT

Compétences: achats (négociations et suivis), gestion des achats médicaux(élaboration et suivi d'indicateurs), approvisionnements (définitions processus et organisation).



Formation initiale en paramédical (DUT génie biologique), puis Qualité (Diplôme d'Etudes Supérieures Technologiques Universitaire, homologué niveau II).



De 2002 à 2008, prise d'un poste en tant que responsable achat/Approvisionnements d'un établissement de biologie médicale spécialisée (laboratoire LCL, 350 employés).



De 2008 à 2010, extension des fonctions au groupe Biomnis (1300 salariés) en tant que responsable opérationnel achats/approvisionnements.



De 2010 à juin 2015, changement de société pour intégrer le groupe Novescia. Missions: négociations et suivis achat, établissements d'indicateurs métiers de performances achat, mise en place d'une solution informatique de gestion des approvisionnements pour les laboratoires adhérents.



Depuis juin 2015, après le rachat du groupe Novescia par Cerba European Lab, prise de fonction de Directeur Achats Directs France.



Auditeur interne pour certification selon ISO9000/v2 et accréditation selon EN 17025/15189.



Management: Encadrement d’équipe (plus de 10 personnes).



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Achat