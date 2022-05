Philippe FEINSILBER

Je suis un expert du Digital, un secteur ou j’exerce depuis 1995 et dans lequel j’ai une forte expérience opérationnelle aussi bien avec des grands groupes que des startups.

Je conseille des organisations “traditionnelles” sur les actions à entreprendre pour relever les défis liés à la transformation digitale. J’interviens (directement ou par l’intermédiaire d’agences digitales ou de communication) sur des missions de conseil en stratégie et transformation digitale : identifier les problèmes, concevoir des solutions concrètes, coordonner leur mise en oeuvre ; j'aborde des problématiques d'innovation, communication, organisation, usages, technologies et gestion du changement. Je suis intervenu auprès de clients comme le Premier Ministre, HSBC, Credit Agricole, Coca-Cola, Axa, Universal Music, Sony, Les Inrocks, les PUF, Cdiscount, CadresOnline, MGEN, Zebank et beaucoup d’autres.



Je donne également des conférences au sujet de l’impact du Digital sur les entreprises auprès de grands groupes et d’alumni d’écoles, j’accompagne la stratégie et le développement de startups innovantes, je mène une activité “pro bono” de création d’applications mobiles pour artistes et galeries d’art.



Entrepreneur innovant, pionnier et passionné de l’Internet, j'ai notamment fondé en 1995 l’une des premières et plus importantes agences digitales française : BaBeL. J’ai dirigé l’entreprise en forte croissance (+ 200 collaborateurs en 5 ans) et suis intervenu comme conseil et manager au cours de multiples missions.



N'hésitez pas à me contacter ...



Expertises :

- Stratégies digitales

- Transformations digitales

- Culture digitale

- Innovation

- Business modèles, business plan

- Startup

- Entrepreneuriat

- Communication et marketing digital

- Management

- Gestion du changement

- Technologies digitales

- Organisation

- Process metier



Mes compétences :

Stratégie digitale

Stratégie d'entreprise

Startups

E-commerce

Management

Marketing digital

Branding

Système d'information

Réseaux sociaux

Web

Entrepreneuriat

IoT

Applications mobiles

Marketing

Développement commercial

Conseil

Communication

Accompagnement