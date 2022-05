Philippe FERARE

Mes aptitudes à l'analyse et mon goût pour les contacts sont très prononcés. En effet en plus de mes compétences techniques, cette fonction demande de grandes capacités d'analyse et de synthèse. J’apprécie également les contacts et le dialogue.



Enfin, je sais conjuguer diplomatie et sens de la persuasion pour convaincre le client de retenir la solution proposée.

Je dispose aussi d’une bonne culture des SI, grâce à ma formation d'ingénieur et ma spécialité mastère chef projet ERP, avec une forte expérience qui m’ a permis d'acquérir une bonne connaissance du métier de l'industrie. J’aime aussi me voir confier des missions de plus en plus importantes, voire à encadrer une équipe de consultants.



Mes compétences :

AMOA

BPM

Éditique

ERP

GED

GPAO

MES

Microsoft CRM

PGI

PMI

Production

SCM