Philippe FERREIRA

Synthèse des compétences



Domaines d’expertise



Développement Web Full Stack ( BackEnd .NetCore / FrontEnd [Angular 2+, React, ASP.NET Core 3.0 Blazor] )

Développement Client lourd .Net, WPF, Xaml, Xamarin & Delphi

Conception, Modélisation et Normalisation des Bases de données

Architecture technique, Gestion de Projet, Team Leader

Intégration Continue via Azure DevOps (versionning et gestion de la CI en mode Docker / DevOps)

TMA, Recette



Compétences Techniques



Outils de développement



Visual Studio 2005->2019, VsCode, Swagger

Nunit , Code Contract, Ninject, Mef, Dependency Injection, ReSharper, SlowCheetah, GhostDoc

Delphi 4-> Xe2, Dunit, GExpert, Crystal Report



Technologies



WebAPI Restfull, MicroServices, Service Workers, WCF, WPF, XAML, Webform, Web Service, Soap

ORM (Entity framework, NHibernate)

Sign On (SSO), Identity Provider, Security Token Service (STS), WIF, Claims



Patterns



MicroServices, MVVM, MVC, Service Oriented Architecture (SOA), Test Driven Development (TDD), BDD



Langages



Framework .Net 1.1 à 4.7 (C#, ASP.NET), .Net Core 3

TypeScript, Angular 2+, React, VueJs, Blazor

LinQ, Sql, PL-Sql, Delphi



Base de données



SQL Server 2005-2016, Oracle [8-9i-10g], MongoDB, PostGrel, Access, Informix, InterBase



Industrialisation



Azure DevOps, Docker Containers, TFS, MsBuild, Jenkins, Team City



Outils de Test

NUnit, Test Fonctionnel et Non-Régression (CodeUI, Selenium), Test de Charge (JMeter)



Compétences Opérationnelles



Méthodologies



Gestion de projet (méthologie cycle en V ou Agile), Leader Technique et Encadrement des ressources

Analyse et rédaction des DAT

Assistance à maîtrise d’ouvrage (Animation des réunions, Compte Rendu)

Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

Chiffrage, établissement du planning et Coordination des équipes (MOE)

Développement des projets dans le respect des normes internes

Rédaction des dossiers d'exploitation et d’intégration

Suivi des mises en production et Suivi des recettes utilisateurs

Développement des maintenances correctives et évolutives

Veille technologique



Modélisations

UML, Merise

Outils

Azure DevOps, Atlassian JIRA, MS Project, MS Visio, Word, Excel, PowerPoint



