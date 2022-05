Philippe FERREIRA

Responsable des moyens generaux ayant plusieurs fleches a son arc, j ai progresse dans une societe familiale qui est maintenant mondiale.

Multitaches et autonome, je peux m organiser pour etre operationnel sur plusieurs fonctions.

Suite a mes differents postes, je peux effectue les fonctions suivantes :

Manager helpdesk, technicien reseaux et system, telephonie ip et fixe, installation de system de surveillance camera, suivie de statistique d utilisation de cout, force de proposition pour gain annuel en cout mobile fixe ou moyen generaux.



Mes compétences :

Virtualisation

Windows

Mac

Iphone

reseau toip

surveillance camera

technicien reseau system