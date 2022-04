Jonathan MARTINS

Je suis responsable du Service Téléprospection France-Europe du Groupe ARMONIA (Phone Régie, Facilitess-Facilitech, Mahola, Avenir RH, Top Chrono, Côme, CESG) dans les domaines de l’Accueil en Entreprise, Facility Management-Soft FM, Sécurité, Evénementiel et Services de Courses.

Mes missions sont de développer, d’animer et de manager ce service.

Je mets en place des process et des outils de travail. Des campagnes de prospections (France-Europe), mailing, planning, des Feuilles de Routes commerciales et diverses autres méthodes. Une de mes missions est la prospection des nos Accords Cadres ainsi que des Grands Comptes. Je suis en charge de l’animation commerciale et statistique des nouveaux contrats. Je suis également Administrateur (Gestion et Formation) d’un logiciel « Kompass » au sein du service commercial.





Mes compétences :

Manager

Téléprospection

Commercial