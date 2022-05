Philippe FERRI

Depuis 2011 SOX manager Europe au sein du groupe ArcelorMittal

De.2003 à 2011 : Directeur d’une U.S.P. (Unité de Services Partagés) d’une filiale de distribution

du groupe ARCELORMITTAL, responsable des dossiers fiscaux, comptables, administratifs et de la trésorerie de 22 sociétés du Groupe en charge d’une équipe de 20 comptables et de 4 trésoriers

- 1 Société holding AMDSF

- 2 Sociétés commerciales

- 1 Société de trading

- 18 Sociétés industrielles dans le secteur de la distribution du Groupe( CA global environ 2 milliards d’euros effectif 3000 salariés)

• Comptabilité / Gestion / Fiscalité

o Etre le garant des comptabilités (mensuelle, trimestrielle et annuelle)

o Garantir les délais de reporting (5 JO)

o Superviser les états fiscaux des sociétés.

o Optimiser l’utilisation des ERP comptables et de contrôle de gestion

o Mettre en place une comptabilité analytique

o collaboration à la politique d'investissement.

o Optimiser les différentes taxes

o Gestion des immobilisations et des CAPEX

o Mise en place des tableaux de suivi



• Budget Gestion Reporting

o Fixer les objectifs avec la Direction Générale.

o Organiser le processus budgétaire (Budget / Forecast / Plans).

o Etablir mensuellement des arrêtés comptables et le reporting financier.



• Trésorerie

o Superviser la trésorerie.

o Optimiser les flux clients et fournisseurs

o Mettre en œuvre un programme de titrisation.

o Négocier avec les partenaires financiers.



• Comptabilité gestion

o Préparer et finaliser des états fiscaux de la société.

o Responsable de la politique d’investissement.

o Gestion des immobilisations et de la taxe professionnelle.



• Systèmes d’information

o Administrateur réseau en France.

o Gestion de la flotte micro-informatique.

o Co-responsable de la mise en place en France d’un ERP comptable européen.



1999-2003 : Directeur du département Administratif et Financier d’une filiale de distribution

du groupe ARCELOR (CA 100 M€)



1983-1999 Chef de Groupe financier et comptable d’un groupe de négoce de produits

métallurgiques (CA consolidé 80 M€) de la société CHAMPION S.A.



Mes compétences :

Anael

BPM

Comptabilité

SAP

Trésorerie

XRT

Industrie