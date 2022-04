Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Les défis que rencontrent votre structure tournent autour de :

- la conquête et la fidélisation de grands-comptes et/ou de nouveaux clients ?

- la meilleure alliance entre talents et entreprises qui souhaitent investir dans le capital humain ?

- l’optimisation des financements de la formation dans un contexte contraint ?



Je serai ravi de vous rencontrer, vous écouter et vous proposer mes services autour du Développement Commercial, de la Relation Ecoles - Entreprises ou du Conseil en Formation.



Mon parcours ci-dessous est riche et cohérent. Il m'a, d'ailleurs, souvent permis de démontrer mes capacités d'adaptation, de coopération et d'orientation clients. Je peux donc vous aider à faire la différence car je m’appuie sur 3 domaines de compétence comme salarié (17 ans) et indépendant (3 ans) :



- le développement commercial auprès de grands comptes de l’Industrie (aéronautique, défense, électronique, sécurité, automobile, ferroviaire, énergie, environnement, agro-alimentaire) et des Services (finance, distribution, ESN/SSII, IT, tourisme, hôtellerie) ainsi que de PME ou ETI (7 ans d’expérience),



- les ressources humaines en tant que consultant puis chef de projets pour (ou au sein) de cabinets de conseil en RH : outplacement (PSE, PDV…), formation, mobilité interne, évaluation, recrutement, chasse de têtes (10 ans d’expérience),



- et le management d’équipes et de projets (jusqu’à 11 personnes) autour de problématiques régionales et nationales liées à l'emploi : restructurations d’entreprises, relations écoles - entreprises, attractivité des métiers … (6 ans d’expérience),



Mes collègues et réseaux pourront témoigner de la valeur que je peux apporter aux misions qui me sont confiées.



Alors, rencontrons-nous !

georges.gillot@free.fr



Mes compétences :

Management de projets

Management de centres de profits et services

Développement commercial

Gestion de carrières/GPEC

Recrutement

Gestion de carrière

Ressources humaines

Conseil

Développement économique

Formation continue

GPEC

Animation de groupes