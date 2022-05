Philippe FLETCHER

Ma carrière débute dans le Groupe Bongrain en 1988 chez Rambol où j'ai pu faire mes armes en tant que jeune responsable informatique avec une équipe de 3 collaborateurs. En 1998 j'ai poursuivis mon parcours au sein du siège du Groupe Bongrain et depuis 2008 je participe à la construction de sa filiale IT avec l'organisation et le pilotage de tout ce qui touche aux postes de travail dans les filiales françaises du Groupe , sa Plateforme de messagerie Lotus , le support auprès des utilisateurs , l'organisation d'un Centre de Service & le Management de 50 collaborateurs



Depuis début 2013 , j'ai repris le département des études chez Alliance Informatique composé d'une soixantaine de collaborateurs avec comme chantiers majeurs le déploiement de SAP sur nos filiales