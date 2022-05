Philippe FLORENT

Bonjour,



Je suis Past Président du club Lions Périgueux doyen après avoir été secrétaire et chef de protocole.



j'ai cédé mon entreprise, l'agence immobilière CENTURY 21 Mazaudon Immobilier de PÉRIGUEUX à ma fille Marie et à son époux après avoir développé la transaction, l'expertise, la location et la gestion de biens immobiliers ;Array



Je suis resté pendant 5 ans Président de l'Association des Commerçants du quartier Wilson à PERIGUEUX avec mission principale de pérenniser la grande "braderie des 4 chemins". Depuis mon départ, malheureusement cette association compétente et dévouée n'a pas su continuer le travail imposé.



J'ai été élu membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Périgueux pendant 5 ans après en avoir été auparavant suppléant.



Après être resté, secrétaire général, puis 6 ans Président de la FNAIM de la Dordogne, j'ai été nommé Délégué pour la Dordogne de la Caisse de garantie de l'immobilier (ex CGAIM devenue GALIAN). J'ai quitté ces fonctions pour me consacrer pleinement au développement de mon entreprise. J'ai créé et racheté un portefeuille de gestion immobilière pour assoir notre notoriété dans la ville. Notre gestion s'étend maintenant à PERIGUEUX - BERGERAC - SARLAT - LIMOGES - TULLE etc...





A la retraite depuis le 1er septembre 2017, je me suis investi pleinement dans l'ong des lions afin d'aider à offrir des vacances à GUJAN MESTRAS aux enfants nécessiteux et à récolter de l'argent pour les enfants malades du cancer.





Le reste du temps sont réservés aux loisirs, visites de la France en camping-car et voyage à l'étranger voir mes autres enfants.