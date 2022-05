Philippe FONTANEL

Après avoir occupé des fonctions de Direction Générale, Direction Commerciale, Marketing et Communication dans des Groupes (Rank Xerox, Manpower, Gestetner, Citizen), des PME-PMI familiales (Berendsohn, Manuloc), j'ai souhaité partager mes expériences en créant Cléman-conseil.



L’approche du cabinet est la convergence entre le savoir-faire (Professionnalisme des Equipes), le savoir être (Motivation des collaborateurs), et le savoir communiquer (faire connaître le savoir-faire et le savoir être, en interne et en externe).



La réussite de l’une des approches ne garantit en aucun cas la pérennité des résultats obtenus dans le temps, seule la prise en considération des trois approches permet des performances durables en créant un cercle vertueux de la réussite.



Si vous êtes persuadés que l’Homme, les Méthodes, et la Communication font partis des Clés de Succès des Entreprises, je suis à votre disposition pour échanger sur ces thèmes.



www.cleman-conseil.com



Mes compétences :

Développement commercial

Conseil

Marketing

Motivation

Coaching

Management

Audit

Vente