Philippe FORT

Je suis resté plus de 25 ans dans la même société ou mon travail m’a permis d’évoluer au sein des différents services et dans la hiérarchie.



2000 à 2011 : Assistant Direction Qualité Fabrication

1995 à 2000 : Approvisionnement et stocks

1986 à 1995 : Lancement Ordonnancement des Fabrications

1982 à 1986 : Service Qualité



Formations:

2009 à 2010 : Analyste Programmeur C, C++, JAVA ” (formation de niveau 3) - A.F.P.A Toulouse Labege . Formation financée par la région Midi-Pyrénées

2010 à 2011 : Administration Réseaux Linux Windows - L.D.N.R. Formation financée par la région Midi-Pyrénées

2012 à2013 : Concepteur Développeur Informatique (formation de niveau 2) à l'AFPA de BALMA



Mes compétences :

programmeur

Transports