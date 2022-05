Philippe FORTIN

Journaliste/Réalisateur, j'ai commence ma carrière à Londres en 2003 pour la chaîne de télévision Al Arabiya. De retour en France, je suis devenu correspondant pour des chaînes françaises (I Télé, TF1, L'Equipe TV...) et étrangères (Supersport South Africa, BT Sport UK...). Passionné par l'image et les relations humaines, je me suis lancé dans la réalisation de documentaires en 2015.



Mes compétences :

Informatique (Word, Excel, Powerpoint

Montage (Avid, Final Cut Pro, Premiere)

Tournage (C100, P2, DV Cam, DVC Pro, BETA, Z7)

Production et recherche de sources

Rédaction et Commentaire sur Images Présentation

Réseaux sociaux

Social media

HTML 5

CSS 3

JavaScript