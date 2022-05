Philippe FOURCADE

S’il n’y avait qu’un mot pour me définir, ce serait, sans aucune hésitation : ACCOMPAGNEMENT.



A l’AFPA, en tant que formateur à l’accès à la qualification, j’ai mis un point d’honneur à assurer personnellement le suivi de mes stagiaires lors de leur période pratique en entreprise.

A EuroDisney, en tant qu’ artiste musicien, j’ai été garant du tempo plus de mille cinq cent fois, de la comédie musicale « Lucky Nugget Show ».

A la British School of Paris, en tant que « Drum’s teacher », j’ai su transmettre divers styles musicaux, aux adultes comme aux jeunes enfants.



Toutes ces actions ont développé mes compétences au service d’autrui, c’est ma motivation première.

Ma bonne humeur contagieuse et mon positivisme, ma "FEEL GOOD" attitude, valoriseront l’image de la société auprès de nos partenaires.



Mes compétences :

Team Building

Internet

Force de proposition

Ecoute

Créativité

Organisation d'évènements

Adaptation