Philippe FOURNIER

Consultant / Auditeur en système de Management Qualité Sécurité Environnement, j'ai créé mon Cabinet de Conseil en juillet 2003.

Je suis Responsable d'Audit à AFNOR Certification depuis 1986, d'abord en tant que salarié de AFNOR entre 1986 et 1988, puis prestataire externe.

J'interviens pour des Entreprises Grands Comptes et des TPE.

Mes secteurs d'activités principaux : Services, Mécanique Métallurgie, Transports routiers et ferroviaire, Chimie.

Je suis Auditeur Expert pour un Organisme de certification ferroviaire CERTIFER.

J'interviens également en soutien sur un poste de Responsable Qualité pour des Entreprises en cours de certification ou certifiées ISO

J'ai exercé préalablement des postes à responsabilité à Jeumont Schneider, Renault, CCI .



Mes compétences :

ISO 9000

Audit

NF Services

Transport ferroviaire

Conseil en management