Philippe FOURNIER

D'abord enseignant ( instituteur spécialisé puis directeur de SES ( SEGPA aujourd'hui ) puis directeur de CAT ( ESAT aujourd'hui ) puis DG de l'EPDAHA 62 et de l'EPDSAE 59.

Maintenant en retraite mais toujours actif dans le secteur médico social et de la formation ( Président de l'IFAR - secrétaire national de l'ADC - ... ) et de l'Education ( président des DDEN de Calais - membre du Bureau de l'AMOPA 62 - ... )

Un peu musicien ( ancien chef d'harmonie ) ayant eu des responsabilités régionales ( Président de la FRSM 59/62 de 1990 à 2001), nationales ( vice président de la CMF de 1993 à 2001 ) et européennes ( secrétaire général de l'UEM de 1990 à 2001 ). Président d'une société musicale depuis 2011.

Président d'un centre social de 2008 à 2014, président d'un institut de formation ( métiers du social ) depuis 2011, trésorier d'une association pour personnes handicapées ( MAS ) depuis 2005....

Chevalier des Palmes Académiques, Officier de l'Ordre Européen du Mérite Musical, Officier de l'Ordre du Grand Duc Adolphe ( Luxembourg )......



Mes compétences :

Je sais un peu diriger un orchestre d'hamonie