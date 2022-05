Philippe FRANCOIS

Fondateur et actionnaire du groupe F2H (société indépendante), j'assure la direction des sociétés GTIF, SECURAIL & AXIQUALE.

Le groupe est présent sur le territoire national ainsi qu'au MAROC, il représente 200 salariés pour un CA d'environ 15 millions d'euros.

Les activités du groupe sont la formation (et plus particulièrement dans le domaine ferroviaire), les prestations de sécurité du domaine ferroviaire (annonces humaines, organisation sécurité de chantiers fermés), acheminement et pilotages d'engins ferroviaires sur le RFN, audits et conseils, prestations de CSPS.



Mes compétences :

Environnement

Formation

Formation qualité

Hygiène

hygiène et sécurité

Prévention

Qualité

Sécurité