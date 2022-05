Philippe FRANZKOWIAK

PROFIL





Direction stratégique et organisation de la sécurité et de la sûreté d'une organisation des Nations Unies : Analyser et synthétiser. Conseiller des dirigeants. Piloter des études transverses.

Management opérationnel et expertise : Diriger une unité autonome. Accompagner des changements d’organisation. Communiquer. Prendre des décisions en autonomie complète. Planifier et conduire des opérations. Diriger des projets internationaux d'évaluation d'organisation dans le domaine de la sécurité . Émettre des recommendations et en suivre la réalisation



Chef de projet : Coordonner des équipes. Préparer et mettre en œuvre un plan d’actions internationales y compris dans des zones à très hauts risques. Développer et entretenir des réseaux. Gérer des finances et des budgets.



Ancien officier de marine, sous-marinier, commandant de navire et attaché naval en Italie.



Mes compétences :

Autonomie

Conseil

Gestion de risques

Mobilité

Ressources humaines

Sécurité

Sureté

Gestion du risque