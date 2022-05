Philippe FRESSE

Directeur Administratif et Financier avec une large expérience des groupes industriels internationaux (ETI ou filiales de grands groupes) principalement dans l’énergie (pétrole, électricité), l’automobile, la pharmacie et les biens d’équipements.



Véritable Business Partner, je possède une expérience avérée de management d'équipes multiculturelles et pluridisciplinaires au sein d'environnements complexes et exigeants.



Missions et réalisations :

- Management des départements contrôle de gestion, comptabilité, credit management, trésorerie, achats et juridique

- Pilotage du processus budgétaire, des forecasts, du business plan (en IFRS ou US gaap)

- Présentations au Management du Groupe, aux actionnaires et investisseurs (lors des AG, Business Reviews, Conseils d'Administration ...)

- Mise en place de nouveaux outils de pilotage afin de réduire les coûts, améliorer la performance opérationnelle et la rentabilité

- Pilotage de projets de transformation de sociétés ou de changement de stratégie, gestion du changement

- Participation à des projets d'acquisition de sociétés : data room, due diligence, mise en place de la structure juridique, du financement puis intégration dans un nouveau groupe avec la mise en place d'un nouveau reporting

- Amélioration des systèmes d'information existants et changement d'ERP (SAP vs Oracle)

- Participation à la restructuration d'un site industriel (étude des différentes alternatives, recherche d'un repreneur puis rédaction des livres du PSE, vente des actifs et démantèlement)

- Relations avec les banques et gestion de la trésorerie (mise en place de cash-poolings, d'un programme d'affacturage, de crédocs, de couvertures de change, de financements)

- Mobile France entière (mobilité à l'etranger possible selon opportunité)



Contact : ph.fresse@gmail.com



Mes compétences :

IFRS GAAPs

Contrôleur Financier

Intégration

Budget et Controlling

Fusions acquisitions

Business planning

US GAAP

Comptabilité

Contrôle de gestion

Reporting

Conseil juridique

Normes IFRS

Restructuration d'entreprise

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Forex

Modélisation

Business development

Achats

Oracle

Juridique

Fiscalité

Trésorerie

Finance d'entreprise

Hyperion Financial Management

SAP

Stratégie

Affacturage

Credit management

Gestion de trésorerie

Management

Banque

Recherche de financement