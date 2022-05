Philippe FRIES

BONJOUR A TOUS



MODIFICATION DE TAILLE PAR RAPPORT AU DESCRIPTIF CI DESSOUS QUI FAISAIT SUITE A MON INSTALLATION LIBERALE....APRES 2O ANS D'EXERCICE DE CETTE PROFESSION , JE SOUHAITE PASSER A AUTRE CHOSE QUI AIT DU SENS, DU FUN ET DONNE LA GAULE LE MATIN....SI ET SEULEMENT SI...!!! A DEFAUT UNE VIE HEDONISTE A AUSSI DU SENS!

PRESENTATION CERTES PAS FORCEMENT POLITIQUEMENT CORRECTE, MAIS HONNETE DANS SON EXPRESSION....

PROFESSIONNEL INDEPENDANT DEPUIS 1996 APRES AVOIR TRAVAILLE EN CABINET D'AUDIT ET D'EXPERTISE COMPTABLE PENDANT UNE DIZAINE D'ANNEES JE M'OCCUPE ACTUELLEMENT, EN EXERCICE LIBERAL, D'UNE CLIENTELE LOCALE SUR L'ALSACE ET PLUS PRECISEMENT DANS LE HAUT RHIN.

LE CHAMP D'INTERVENTION COUVRE A LA FOIS LE DOMAINE DE L'EXPERTISE COMPTABLE SOUS L'ANGLE "CONSEILS" ET L'AUDIT LEGAL "PME PMI".

TOUS LES SECTEURS SONT COUVERTS A L'EXCEPTION DE CEUX DU TRANSPORT ET DE LA RESTAURATION.



Mes compétences :

EXPERT COMPTABLE