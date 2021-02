Philippe FROIS

Philippe, cadre de l'industrie des médias numériques, est un professionnel du marketing et du développement commercial spécialisé en Communication Audiovisuelle Dynamique (digital signage) avec des expériences significatives dans différents secteurs



Manager impliqué avec une réelle expérience internationale dans le domaine de la stratégie marketing et de la communication institutionnelle, ventes directes et indirectes, gestion de grands comptes, service à la clientèle, communication et gestion de projets techniques.



Maîtrise professionnelle de l'anglais et du français



Domaines d'expertise: Développement Commercial, stratégie commerciale et marketing, Comptes clés, Service à la clientèle, Prospection, Communication institutionnelle, affichage numérique, Out Of Home Media, stratégie numérique, stratégie marketing, marketing numérique, Digital Signage. Management, Force de vente



Mes compétences :

Plongée sous marine

Vente