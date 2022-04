Florence GUILLOU

Forte d’un DUT GEA et d’une expérience significative dans la comptabilité, j’ai développé de réelles compétences dans ce domaine ainsi qu’une réelle polyvalence. En effet, j’ai eu en charge aussi bien la comptabilité générale, fournisseurs et clients.



Tout au long de mon parcours, mes diverses formations et mes années d’expérience m’ont permis de gérer de façon autonome mon activité et de faire preuve d’adaptabilité et de rigueur.









Mes compétences :

Comptabilité générale

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Gestion de trésorerie

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Ciel Compta