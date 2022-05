Philippe GACHES

Je reste un expert technique pour la conception des matériels embarqués et leurs modes opératoires.



Au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, j'ai été responsable pendant plus de quinze ans de la conception et du déploiement industriel d’équipement électronique de carrosserie



De cette époque, j'ai conservé le besoin d'innover et de trouver des solutions pratiques dans mes domaines de prédilection : transports intelligents, voilier de croisière etc.



Mes compétences :

Esprit d'analyse

Synthèse