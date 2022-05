Philippe GACHON

Responsable opérationnel au sein de l'équipe AMA Paris Ile de France,

installateur de portes et portails automatiques.

Management et gestion des engagements



- Achats:

gestion de tous les fournisseurs techniques et généraux, mise en place de tableaux de reporting,



- Technique:

management des techniciens, planification des chantiers, gestion des pannes, réalisation de devis, expertise et rdv technique, mise en place de processus et suivi tableaux de reporting.



- Recrutement:

sélection des candidats, rendez-vous et embauche.



- Sécurité:

Personne Désigné Compétente.

Analyse des AT-AM, vérification des équipements, gestion des sous-traitants, préparation et organisation du travail, réalisation de programme de formation et compétences S&ST, réalisation et mise à jour de l'évaluation des risques, pratiques managériales de prévention.



- Opérationnel:

coordination des activités entre les services, conseil et animation des équipes techniques et commerciales, pilotage des dossiers techniques et de la relation client, suivi et mise en œuvre des normes en vigueur.



Mes compétences :

Connaissance des technologies et produits,

Culture informatique et commerciale,

Sens des responsabilités, esprit d'initiative

Organisation de l'entreprise

Organisation des processus métiers

Orientation client

Processus de validation des affaires

Animation et cohésion d'équipe

Esprit d'équipe

Installation Portail automatique