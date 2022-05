Philippe GADOIN

Suite à ma formation (Master) en Maîtrise de l'énergie, éco-construction et Energies Renouvelables, j'ai pris le poste de responsable énergie pour l'Agence Locale de l'Energie et du Climat en Essonne. Je suis désormais basé à Etampes, et responsable de tout le Sud Essonne.



Mes compétences :

Euclid

UNIX

Paint Shop Pro

Data Security & Privacy process Management

Microsoft Windows

Microsoft Office

Macromedia Dreamweaver

Lotus Notes/Domino

HTML

Product & Project Management

Customer Relationship Management

Catia