Philippe GALABERT

De formation gestion et commerce, je dispose d'une expèrience professionnelle de plus de 20 ans dont 17 à l'expatriation au sein d'organismes internationaux ( ONG, agences des Nations Unies , organisation intergouvernementale,banque d'affaire privée) dans les domaines des opérations et de l'administration (ressources humaines, budget, comptabilité, logistique, achat, sécurité).



Je suis actuellement consultant en opération et gestion à Madagascar









Mes compétences :

Afrique

International

Logistique

Services généraux

Supply chain