Philippe GALLEGO

Je pratique de façon professionnelle et permanente depuis 2003 la sculpture et la fonderie d'art.

Une salutaire crise de la quarantaine m'a fait sauter le pas en 2001.

C'est une activité qui me comble de bonheur, j'ai des difficultés à en parler comme d'un métier car la création artistique tient plus d'une fonction vitale que d'autre chose.

La fonte du bronze est un savoir faire fascinant, l'alchimie n'est jamais loin et le Démiurge qui est en nous se réveille à cette occasion.

A travers ma production je tente de faire vivre plusieurs passions dont l'amour que je porte à la faune sous marine n'est pas la moindre, mais il y a aussi le plaisir de démarrer une pièce à partir de trois fois rien et de l'amener jusqu'à son aboutissement.

Et puis il y a la liberté, d'entreprendre, de penser, de faire ou de ne pas faire; c'est un privilège.



Un petit tour sur mon site vaut certainement mieux qu'un long discours.

www.gallego-expo.com



