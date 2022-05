Philippe GALLERON

Professeur d'enseignement artistique / Conférencier Pratique de la musique et de l'informatique en contexte pédagogique



Professeur de musique et chercheur, je développe et j'encourage la pratique de la musique en milieu scolaire, notamment la création en informatique musicale. Je procède à des expérimentations de dispositifs techniques et pédagogiques collaboratifs que je crée et auxquels je participe activement.