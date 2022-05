Philippe GANIER

Dès la fin de mes études (ESLSCA Paris 1976)j'ai orienté ma carrière vers la distribution et l'immobilier commercial. Après une expérience en gds magasins (Galeries Lafayette) hyper Auchan et du commerce de détail dans ma propre société, je suis rentré en 1982 au GEREC (Promoteur de Centres commerciaux). J'ai commencé par la commercialisation (15 centres ou PAC) puis j'ai évolué vers le développement et le montage d'opérations en France et à l'étranger.De 91 à 98, j'ai été Development Manager du centre commercial Val d'Europe (Disney). Ensuite j'ai passé un an à Londres comme Secrétaire Général de l'ICSC (International council of Shopping Centers). Je suis revenu en France comme Directeur du développement chez Progest puis comme Directeur de filiale et responsable développement international chez CFA (Groupe Financière Duval). J'ai toujours été passionné par l'évolution des équipements commerciaux et ai eu la chance de participer à des programmes d'avant garde et d'exception. Aujourd'hui je je suis Director of real estate Development chez CLAMAX propriétaire et promoteur de programmes immobiliers(commerces, logements et bureaux) à Gdansk en Pologne.



Mes compétences :

Animateur

Architecture

Distribution

Fédérateur

Marketing