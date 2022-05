Philippe GANOT

Je suis chercheur en Biologie moleculaire, biologie cellulaire et génomique, maintenant oriente vers le marin.

J'ai fait ma these en biologie moleculaire (specialise dans l'ARN). J'ai fait un premier post doc en Norvege en biologie cellulaire (marqueur biologique et imagerie), un second en transcriptomique à Nice, je suis actuellement en genomique (sequencage, assemblage et analyse) à Monaco.

Principaux modeles biologiques utilisés: Levure, culture cellulaire, zooplacton (oikopleura), anthozoaires (anemone de mer, corail tropicaux, corail rouge)

Principaux domaines de competence: petits ARN nucleolaires, modification de base des ARN, Polyploidisation, Oogenese, Symbiose corallienne, Jonctions septées, genomique.



Promis, je suis passer par tout ça...



Mes compétences :

Chercheur