Philippe GARBAYE

Disposant d'une solide expérience en matière de transactions immobilières, je porte une attention particulière à établir une relation-client de qualité, basée sur la confiance et le professionnalisme.



Voici les missions que je pourrais réaliser pour vous :



► VENTE : VEFA, Neuf, PSLA (Prêt Social Location Accession), vente HLM, lots à bâtir

► LOCATION : Neuf et occasion, individuel et collectif



■ Parcours : 20 ans dans l'immobilier (Agences et SA d'HLM)

■ Formation : ICH Aquitaine (Institut de la Construction et de l'Habitat).



Mes compétences :

PSLA (Prêt Social Location Accession)

Relations clients

Vente de lots à bâtir

VEFA

Location

Vente

Transactions immobilières