Philippe GARGAROS

Chargé d’études durant plus de deux ans au sein de différentes entreprises de gestion et de traitement des eaux, j'ai ensuite choisi de tenter l'aventure de l'autoentreprise, qui me permet de travailler dans mon domaine de compétences (risques sanitaires liés à l'eau) et de développer mes compétences administratifs, commerciales et de gestion.



Aujourd'hui, je suis conducteur de travaux pour la société Akvo, basée à Bouliac (33). Ce poste me permet d’effectuer des études diverses et variées sur de multiples problématiques liées aux réseaux d'eau intérieurs, que ce soit l'eau potable (EF et ECS), l'assainissement ou les eaux pluviales. Au delà des investigations à réaliser sur site afin d'identifier la source du problème (passages caméra, test d'humidité, tests fumée, études acoustiques, etc...), je suis également chargé de la conduite des travaux permettant de solutionner les problématiques.



Mes compétences :

Hydrologie

Microbiologie

Qualité

AutoCAD

Ingénierie

Eau

Environnement

Hydrogéologie

Gestion de projet