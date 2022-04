Samira CHOUAY

Mes qualités: Dynamisme, Autonomie, Rigueur et Sens de la communication



Ma différence: Ma double compétence en QSE et en Génie Chimique.





Domaines de compétence



• Qualité Sécurité Environnement:

- Norme ISO 14001, ISO 9001, référentiel OHSAS 18001, Management Intégré

- Réglementation

- Identification des aspects et impacts environnementaux

- Gestion de l'Eau, Air, Sols, Déchets

- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

- Sensibilisation et formation du personnel à l'environnement

- Mise en place de supports de communication





• Langues:

- Anglais: courant et technique

- Espagnol: niveau scolaire





• Informatique:

- Maîtrise de Word, Excel, PowerPoint

- Internet: recherche documentaire



Mes compétences :

Certification

Certification ISO

Certification ISO 9001

Chimie

Déchets

Environnement

Gestion des déchets

ICPE

Iso 14001

ISO 9001

Management

OHSAS 18001

QSE

Qualité

Reglementation

Sécurité

Système de Management