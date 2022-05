Philippe GAROFALO

Consultant Avant-vente ERP, CPQ, WMS je contribue à la réalisation des dossiers de renouvellement des systèmes d'information avec nos équipes de ventes directes et indirectes sur le marché de la PME-PMI. J'évolue sur les métiers de l'Industrie, la Logistique et de la Distribution dans les secteurs d'activité du Manufacturing Discret / Aéronautique & Défense / Automobile/Electronique High-Tech / Projet Industriel et interviens activement durant tout le cycle de vente :

- qualification avancée et analyse de l'expression de besoins

- réponses fonctionnelles aux cahiers des charges

- élaboration de l'architecture applicative de la solution proposée

- démonstration de nos CloudSuites ERP

- démarche "Value Management" : étude des bénéfices potentiels et calcul de ROI liés à la mise en œuvre de nos solutions.