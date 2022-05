29 ans d'experience professionnel dans la distribution en gros de matériel téléphonique et DATA.Création d'un départements télécom chez 2ART et INDIS RESEAUX (Groupe Alliance com)

Business Developer rèférent France BENELUX Alcatel-Lucent chez ITANCIA

Responsable Business Developer AVAYA chez ScanSource



Mes compétences :

Voix sur IP

Télécommunications

Management

IP