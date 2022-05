Philippe GASTALDI

A2micile est là pour vous aider.

Notre but : faciliter le quotidien de nos clients en effectuant à leur domicile des services de type ménage,repassage, petit travaux de jardinage, préparation de repas,courses, garde d'enfants et aide aux personnes âgées et/ou dépendantes.

Présent sur l'ensemble du territoire national avec plus d'une centaine de points de vente,A2micile a pour objectif de créer une relation privilégiée avec ses clients fondée sur la proximité et la confiance