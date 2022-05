Philippe GAUCHER

Expert comptable indépendant, j'exerce dans une petite structure en centre Var, avec comme objectif la satisfaction des besoins de mes clients ( PME/TPE, professions libérales, SCI, non-résidents) dans les domaines de la gestion de leurs activités économiques ou patrimoniales.

Ma formation initiale d'ingénieur me permet de faire bénéficier mes clients d'une approche à la fois pragmatique et synthétique.



English speakers are welcome.



Mes compétences :

Expertise comptable

Droit du travail

Droit des sociétés

Conseil fiscal

Informatique de gestion

Conseil aux entreprises