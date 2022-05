Philippe GAUDIN

J'ai 46 ans je suis artisan depuis 1994 dans le domaine de la Phogtographie professionnelle.

J'exerce mon métier dans la région Poitou-Charentes, à Parthenay 79200, en Deux-Sévres.

Dans ce domaine, je suis assé polyvalentt, j'ai plusieurs activités photographiques qui me permettent de répondre toujours dans l'acceptation et mes clients m'en remercient,

Je suis avant tout spécialiste de la photographie de Mariage et de Portrait . Je posséde un tres grand studio de 150 metres carré uniquement dédié à la photographie.

de plus, je fais des photos industrielles, soit chez mes clients, soit à mon studio, cela peu aller de la photographie de petits objets comme des pièces immenses. je propose aussi de faire des photographies scolaires aux écoles et établissements comme ls collèges, et les lycées sur les départements,85,79,86.

cette pluri-activité me permet de travailler tout au long de l'année.