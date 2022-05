Philippe GAURY

Aquarelliste autodidacte,Musicien, Chirurgien-dentiste aussi.J'ai choisi ce médium après un long parcours d'essai, huile, acrylique.Au final j'ai été fasciné par le mélange de l'eau et des pigments.Ce fameux cycle de l'eau. Savoir agir au bon moment.L'incertitude du résultat , du mélange des couleurs, la fusion ou non, la transparence ,la fraîcheur, autant de facteurs qui m'ont attiré .J'ai eu la chance de connaître et d'être encouragé par Simone Colombier, célèbre peintre de l'abstraction Bordelaise.Je n'ai aucun interdit dans ma peinture, encres, gouaches, textures.J'utilise en priorité le papier Fabriano Artistico.Jenkins, Miotte, Matthieu,Zao Wou Ki,mais aussi J.L Morelle, Eva Karpinska, Janine Gallizia sont des Maîtres que j'admire.Ma peinture actuelle a évalué dans ce que l'on peut appeler l'abstraction lyrique .



