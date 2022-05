Philippe GAUTIER

-



De formation universitaire (Docteur/Ingénieur), j'ai évolué pendant plus de 10 ans dans le Groupe Philips à divers postes de responsabilité. J'y ai exercé le métier d'Ingénieur puis responsable Informatique en région parisienne ainsi qu'à l'étranger (Pays-Bas + USA).



J'ai quitté le groupe Philips et la région parisienne pour devenir Professeur Informatique et Réseau à l'ISEN TOULON (Ecole d'Ingénieur Informatique & Electronique).



Dans ces années là, j'ai également participé à l'éclosion de l'Internet avec mon ami Rolland Samson avec qui j'ai crée CentralWeb.



Après un parcours trés enrichissant sur le plan personnel, je quittais l'ISEN en 2008 pour me consacrer uniquement à CentralWeb qui devenait une entreprise importante avec 2 sites industriels (Paris et Toulon) et une vingtaine de salariés.



J'y occupe le poste de Directeur Technique sur le site de Toulon.



Mes compétences :

Internet

Référencement